Business news: Cile, firmato accordo con Ue per partenariato politico e commerciale globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il Cile hanno concluso i negoziati per l'accordo quadro avanzato Ue-Cile in occasione di una riunione a Bruxelles tra il commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis e l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, con la ministra cilena degli Esteri Antonia Urrejola. L'accordo mira a rafforzare il dialogo politico tra le parti, approfondire la cooperazione e promuovere le opportunità commerciali e di investimento. In particolare, al centro delle relazioni Ue-Cile, vengono posti valori condivisi come i diritti umani, il commercio sostenibile e la parità di genere. L'accordo rafforza la cooperazione sulle sfide globali condivise, come la lotta al cambiamento climatico e l'ambiente. Il negoziato, nella visione europea, permetterà di diversificare e rafforzare la propria resilienza economica, aumentando al contempo le opportunità per le esportazioni e gli investimenti dell'Ue. "Un migliore accesso e investimenti sostenibili in materie prime critiche come il litio contribuiranno a far progredire la nostra ambizione condivisa di una transizione verde", si legge nel comunicato stampa rilasciato dalla Commissione europea. (Res)