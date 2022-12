Piazza fontana: Majorino, memoria è un dovere, rischio involuzione democratica sempre dietro l'angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dovere della memoria si fa ancora più vivo oggi a 53 anni da quel tragico venerdì 12 dicembre 1969. In quella banca vi erano impiegati, piccoli proprietari terrieri e operai impegnati nel loro lavoro. Una bomba fascista li ha falciati. Piazza Fontana come Piazza della Loggia e la Stazione di Bologna. Il rischio di involuzione democratica è sempre dietro l’angolo come ci insegna in questi giorni la Germania dove è stato sventato un tentativo di colpo di Stato". Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia, alla vigilia delle commemorazioni per il 53 esimo anniversario della strage di Piazza fontana alla banca nazionale dell'agricoltura. "L’Italia democratica e antifascista - prosegue - ha saputo reagire di fronte a quelle morti innocenti che domani onoreremo. Io ci sarò in Piazza Fontana. Perché la memoria è un dovere. Per loro. Per Giuseppe Pinelli. Per chiunque è stato vittima di quel tragico periodo che ci siamo voluti lasciare alle spalle e che mai dovrà tornare". (Com)