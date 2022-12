Guatemala: vulcano Fuego in eruzione, colonna di cenere fino a 5mila metri di altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vulcano Fuego, uno dei tre attivi in ​​Guatemala, ha eruttato di nuovo dopo aver presentato negli ultimi giorni un aumento della sua attività. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia del Guatemala. "Il vulcano Fuego ha presentato un aumento della sua attività e negli ultimi minuti è entrato in una fase di eruzione", ha spiegato l'istituto su Twitter, prima di spiegare che "nel crateresi osservano costanti esplosioni deboli, moderate e forti". Gli esperti hanno quindi indicato l'esistenza di "una sorgente incandescente alta 400 metri" e hanno aggiunto che "la colonna di cenere raggiunge i 5mila metri sul livello del mare, disperdendosi per 30 chilometri aovest e nord-ovest" (Mec)