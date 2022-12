Business news: Colombia-Venezuela, ambasciatore a Caracas annuncia apertura nuovo ponte il 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore della Colombia in Venezuela, Armando Benedetti, ha annunciato l’apertura di un altro ponte tra i due Paesi il prossimo 15 dicembre. “Il 15 dicembre verrà abilitato il ponte Tienditas (che collega il dipartimento colombiano di Norte de Santander e lo stato venezuelano di Táchira) dopo che il governo venezuelano ha completato i lavori per attivarlo. Il governo di Gustavo Petro continua a promuovere l'integrazione economica e sociale”, ha scritto il diplomatico in un tweet. Ad oggi sono tre i ponti riaperti tra i due Paesi, che con l’insediamento del presidente colombiano Gustavo Petro hanno ripreso i rapporti diplomatici. Per il momento, tuttavia, il transito è solo pedonale. (Res)