Roma: sparatoria a Fidene, uccise 3 donne e 4 feriti, secondo triplice omicidio in meno di un mese (3)

22 luglio 2021

- "Questa mattina non appena ricevuta notizia il 112 ha attivato i soccorsi. Sul posto si sono recate 4 ambulanze e un'auto medica", ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato che nel tardo pomeriggio si è recato in visita dalle due donne ferita e ricoverate all'Umberto I e al Sant'Andrea. "La tragedia che ha colpito il nostro Municipio ci lascia esterrefatti e senza parole", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo. "La comunità di Fratelli d'Italia del Municipio III esprime il più profondo cordoglio alle famiglie delle povere vittime del gesto di follia avvenuto questa mattina a Colle Salario", conclude. Per domani mattina, anche se da subito sono state escluse "riconducibilità a dinamiche criminali, sia riferite alla criminalità organizzata che a quella comune", il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, ha convocato alle 10 una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, d'intesa con il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri (Rer)