Israele: media siriani, militari israeliani hanno lanciato avvisi a militari per collaborazione con Hezbollah

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato oggi opuscoli nel sud della Siria, invitando i militari siriani a smettere di cooperare con i combattenti del movimento sciita libanese Hezbollah. Lo hanno riferito i media dell'opposizione siriana, ore dopo attacchi missilistici su un sito militare siriano attribuiti a Israele. Le Idf hanno rifiutato di commentare la questione, riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". “Siete stati responsabili dei danni causati dalle vostre decisioni. La continua presenza di Hezbollah nell'area di Tel al Qalib e la collaborazione con loro non ha portato e non vi porterà nulla di buono. La presenza di Hezbollah nella zona vi ha portato umiliazione e ne state pagando il prezzo”, si legge nel volantino. I media dell'opposizione siriana hanno riferito di un attacco avvenuto sabato sera contro un sistema radar dell'esercito siriano nell'area di Tel al Qalib, vicino a Suwayda, è stato riportato dai media affiliati all'opposizione in Siria. (Res)