Perù: sostenitori di Castillo minacciano di paralizzare miniere di rame nel sud

- Dei sostenitori dell'ex presidente peruviano Pedro Castillo hanno minacciato di paralizzare le attività delle miniere di rame di Las Bambas e Antapaccay, nel sud del Paese, se il Congresso non sarà sciolto e non saranno indette immediatamente nuove elezioni. Lo ha detto al quotidiano "La Republica" il presidente delle comunità rurali del distretto di Haquira, Valentín Roque, spiegando che i sostenitori di Castillo intendono "bloccare il passaggio alla compagnia mineraria Las Bambas per protestare contro la destituzione" del loro presidente. "Marceremo verso Las Bambas, perché siamo contro il Congresso, perché loro non lo rappresentano e nemmeno la signora Boluarte", ha aggiunto Roque. I sindacati e le organizzazioni sociali di Arequipa, la seconda città più popolosa del Paese, hanno annunciato che le proteste contro il nuovo governo continueranno. (Brb)