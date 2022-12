Qatar: Foti (Fd'I), da Panzieri a Soumahoro sinistra si scioglie come neve al sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affari loschi e manovre corruttive in un Paese controverso come il Qatar dove si sta disputando un Mondiale tra centinaia di polemiche per motivi sacrosanti, tra cui il tema dei diritti. Una figura barbina che, se confermata, umilia l'Europa e la nostra Nazione in maniera vergognosa. La tanto decantata superiorità morale della sinistra, alla prova dei fatti, si scioglie più velocemente della neve al sole e provoca imbarazzo dinnanzi agli occhi del mondo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. "Da Soumahoro e il 'diritto alla moda' della moglie, alle accuse di sostegno al Qatar per l'eurodeputato del Pd Panzieri, il passo è breve - prosegue -. Due 'campioni' perfetti che ci mostrano, ancora una volta, come la sinistra parli tanto di diritti e uguaglianza, ma in realtà pensi più a sé stessa che agli altri. Ai lavoratori per esempio, o, più in generale, ai suoi elettori", conclude Foti.(Rin)