Roma: sparatoria a Fidene, uccise 3 donne e 4 feriti, secondo triplice omicidio in meno di un mese (2)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Una raffica di colpi, sparati da una semi automatica, che a un certo si è inceppata, fermando la folle mattanza di Campiti. Ascoltato, in ospedale, il 67enne ferito ha raccontato ai soccorritori di aver visto l’aggressore entrare nel gazebo e di aver cominciato a sparare senza parlare. Il 67enne che ha una ferita al volto, ha detto di essersi gettato addosso a Campiti bloccandolo. "Non ho sentito gli spari, ho sentito il trambusto e le urla e quando mi sono affacciato, ho assistito a scene indescrivibili. Sembrava un film", ha detto il barista del locale a fianco al Posto Giusto. Il testimone ha visto la scena che racconta ad un centinaio di metri di distanza. "Quando sono uscito ho visto gente per terra e tanto sangue. Sono ancora sotto shock". È sconvolto il fratello di una delle vittime: "Sono arrivato da poco, appena mi hanno informato. Mia sorella era una commercialista e aveva 54 anni. Uno che entra in un bar e spara ha certamente premeditato il gesto", ha concluso. Tra i primi a commentare la sparatoria il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: "Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l'ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie", ha scritto sui social. (segue) (Rer)