Francia: Eric Ciotti è il nuovo presidente dei Repubblicani

- Eric Ciotti è stato eletto presidente del partito francese dei Repubblicani. Al termine del secondo turno del congresso del partito conservatore, Ciotti ha ottenuto il 53,7 per cento dei voti, e precede così Bruno Retailleau che si ferma 46,3 per cento. Il tasso di partecipazione a questa elezione riservata agli iscritti ha raggiunto il 69,75 per cento. Al primo turno, il deputato delle Alpi Marittime aveva già ottenuto la meglio raccogliendo il 42,73 per cento dei voti rispetto al 34,45 per cento ottenuto dal capogruppo dei senatori dei Repubblicani. Arrivata terza, con il 22,29 per cento ottenuto la scorsa, Aurélien Pradié, non si è qualificata al secondo turno. (Frp)