Roma: Fratoianni (Avs) su sparatoria, limitare uso e circolazione armi nel nostro Paese

- "Oggi una strage in un'assemblea condominiale con un'arma sottratta ad un poligono di tiro, ieri sera una donna ferita a colpi d'arma da fuoco da un vicino in provincia di Agrigento, per non contare le centinaia di donne assassinate nel nostro Paese da detentori legali di pistole e fucili. Ma non è ora che la politica decida di limitare ancor di più l'uso e la circolazione di armi nel nostro Paese?". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra che aggiunge: "Non è arrivata ancora l'ora di una riflessione su questo fronte o dobbiamo ancora aspettare altri stragi, altri lutti? "(Rin)