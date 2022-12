Cooperazione: Farnesina, volo umanitario verso la Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato a Mogadiscio, in Somalia, oggi 11 dicembre un volo umanitario della Cooperazione Italiana partito dalla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi e contenente circa 8 tonnellate di kit traumatologici e chirurgici. Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, i beni in questione sono stati consegnati al ministero della Salute somalo per sostenere la risposta delle autorità del Paese al recente peggioramento della situazione umanitaria, causato dalle ripercussioni di una persistente crisi climatica e da nuovi episodi di violenza, quale, non ultimo, l’attacco terroristico dello scorso 29 ottobre.(Res)