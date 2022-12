Iran: ministro Esteri saudita, fallimento accordo nucleare porta regione in fase pericolosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema petrolifero, il principe Bin Farhan ha chiarito che il Regno continuerà a lavorare per “stabilizzare i prezzi del petrolio” attraverso il dialogo con tutti i partner. Il capo della diplomazia ha aggiunto: "Il prezzo del petrolio deve essere equo per il consumatore e il produttore. Lo abbiamo spiegato all'America". Per quanto riguarda i rapporti tra il Regno e la Russia, ha annunciato che i rapporti tra Riad e Mosca sono buoni, e che il Regno ha aiutato a mediare negli accordi per il rilascio di alcuni prigionieri. In merito agli interessi e alle aree di cooperazione tra Washington e gli Stati del Golfo, il ministro degli Esteri saudita ha chiarito che rimarranno forti, nonostante le differenze. (Res)