Legge Bilancio: Berlusconi, massimo sforzo per aumentare pensioni minime a mille euro

21 luglio 2021

- “Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia: è necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a mille euro, che resta l’obiettivo di Forza Italia per la legislatura". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che oggi ha incontrato ad Arcore i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, l’intera squadra di governo e le più alte cariche istituzionali azzurre. Al centro dell’incontro la Legge di Bilancio. "Siamo impegnati per la detassazione e la decontribuzione totale dei nuovi assunti, che devono costare alle aziende la stessa cifra che percepiscono come stipendio", ha aggiunto. Inoltre, "abbiamo presentato nostre proposte in tema di sicurezza e sostegno alle forze di polizia. Per avere una sanità più efficiente e completa, con liste di attesa con meno attesa e per aiutare gli studenti fuori sede e le università - anche private - che educano i nostri ragazzi, per consentire ai padri di usufruire dei congedi allo stesso modo delle madri". Forza Italia, ha sottolineato il Cavaliere "è la forza politica con la maggiore esperienza di governo, dà il suo contributo qualificato di idee e di proposte per fornire soluzioni in linea con i problemi dell’Italia”.(Rin)