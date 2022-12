Lombardia 2023: Fontana, grazie a Zaia per sostegno, insieme otterremo autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l’amico Luca Zaia per il rinnovato sostegno in vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023. Lombardia e Veneto collaborano proficuamente condividendo progetti e azioni in molti settori. Insieme otterremo quell’autonomia che ci renderà ancor più competitivi in Europa e nel mondo, per continuare a essere il motore economico del nostro Paese". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la dichiarazione rilasciata a Radio 24 dal governatore veneto, Luca Zaia, che gli ha assicurato il suo sostegno. (Com)