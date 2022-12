Usa-Russia: funzionari, Mosca voleva scambiare ex marine Whelan con spia sovietica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha cercato di scambiare l'ex marine statunitense Paul Whelan con Vadim Krasikov, un ex colonnello dell'organizzazione di spionaggio nazionale russa che sta scontando l'ergastolo per omicidio in Germania. Lo ha rivelato ai media un alto funzionario degli Stati Uniti, affermando che la richiesta ha vanificato gli sforzi di Washington per liberare l'ex marine nel quadro dei negoziati sulla star del basket Brittney Griner. Quest'ultima è stata scambiata con il trafficante d'armi russo Viktor Bout, modalità che ha sollevato interrogativi sul perché la parte statunitense non fosse riuscita a ottenere il rilascio simultaneo di Paul Whelan. Sul caso ha riferito oggi il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, che in un'intervista al programma "This Week" dell'emittente "Abc" ha confermato che "c'era un'affermazione secondo cui volevano un uomo di nome Krasikov, che i tedeschi hanno tenuto in custodia". "Quella non è stata considerata un'offerta seria", ha detto Kirby, che ha definito Krasikov "un assassino". A fine luglio, Kirby aveva già dichiarato alla "Cnn" che includere Krasikov in qualsiasi accordo era "un tentativo in malafede (da parte di Mosca) di evitare un'offerta molto seria" da parte degli Stati Uniti. Venerdì, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha rifiutato di commentare la questione Krasikov. Krasikov sta scontando l'ergastolo in Germania per aver ucciso un combattente ceceno in un parco a Berlino nel 2019, un omicidio che secondo le autorità tedesche è stato ordinato dai servizi segreti russi. (Was)