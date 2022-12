Egitto-Francia: presidente Al Sisi riceve l'Ad di Thales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto Patrice Caine, amministratore delegato di Thales, per discutere le prospettive di cooperazione, alla presenza del generale Ahmed Khaled, capo del comando strategico e supervisore dell'industrializzazione militare al Cairo, e del generale Tariq Zaghloul, presidente del Consiglio di amministrazione della Società ottica internazionale araba. Secondo la dichiarazione della presidenza della Repubblica egiziana, Al Sisi ha accolto con favore l'attività delle imprese francesi in Egitto e il loro contributo al processo di sviluppo. Il presidente egiziano ha auspicato di continuare e sviluppare questa collaborazione, in particolare con Thales, che ha esperienza nel campo dell'ottica e dell'elettronica. Al Sisi ha rivolto l'attenzione all'aumento delle capacità umane nel quadro della cooperazione con la società Thales nel campo della formazione. Da parte sua, il presidente del Cda di Thales ha espresso il suo orgoglio nell'incontrare Al Sisi per discutere del processo di cooperazione con l'Egitto, sottolineando l'importanza del ruolo dell'Egitto come alleato strategico della Francia. (Cae)