Lazio: Pedica (+Eu), più investimenti per prevenire e ridurre rischio idrogeologico

- Nel Lazio l'88 per cento dei comuni ha nel proprio territorio abitazioni in aree a rischio frana o esondazione, una percentuale molto preoccupante e di cui terremo conto nella parte del nostro programma dedicata all'ambiente. È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, segretario del Lazio di Più Europa. "Del programma parleremo dettagliatamente sabato 17, alle ore 10:30, al teatro Belli, a Trastevere, con il nostro candidato alla presidenza della Regione Alessio D'Amato. Servono più investimenti per prevenire e ridurre il rischio idrogeologico. La politica deve assumersi le proprie responsabilità e garantire la sicurezza ai cittadini", conclude. (Com)