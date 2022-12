Regno Unito: esplosione Isola di Jersey, si teme morte 12 dispersi, possibile indagine penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si teme che siano morte le dodici persone ancora disperse in seguito all’esplosione avvenuta ieri mattina in un condominio a St Helier, capitale dell’Isola di Jersey, una dipendenza del Regno Unito situata nel Canale della Manica. Al momento sono tre le vittime accertate, ma oggi il capo dei vigili del fuoco, Paul Brown, ha reso noto che l’operazione di ricerca e salvataggio è stata convertita in un’operazione di recupero dei corpi rimasti sotto le macerie dello stabile. Oltre allo sforzo per identificare e recuperare i resti, che secondo Brown potrebbe richiedere settimane, è iniziata un'inchiesta sull'azione dei vigili del fuoco nelle ore precedenti l'esplosione. Meno di otto ore prima che gli appartamenti a tre piani di Haut du Mont su Pier Road venissero avvolti da una palla di fuoco, i vigili del fuoco erano stati chiamati venerdì sera dopo che i residenti avevano segnalato una sospetta fuga di gas. Brown ha promesso "trasparenza" sugli eventi che hanno portato all'esplosione, aggiungendo che qualcosa è andato "orribilmente storto". Alla domanda se fosse possibile avviare un'inchiesta penale, il capo della polizia di Jersey, Robin Smith, ha risposto: "Non escludiamo nulla".(Rel)