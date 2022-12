Pakistan: ex premier Khan, scioglimento parlamento Punjab e Khyber Pakhtunkhwa non durerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro e presidente del Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) Imran Khan ha dichiarato domenica che lo scioglimento del parlamento delle due province del Khyber Pakhtunkhwa e del Punjab "non andrà oltre dicembre". Parlando in conferenza stampa dalla sua residenza di Lahore, l'ex premier ha ribadito che le elezioni anticipate erano l'unica via d'uscita dal "pantano economico" in cui versa il Paese, aggiungendo che a suo parere la coalizione di governo non vuole nuove elezioni in quanto prevede la sconfitta contro il Pti. "Vogliono la mia squalifica con ogni mezzo", ha detto citato da "Aaj News", aggiungendo che una tale decisione della commissione elettorale contro di lui porterebbe solo più discredito all'istituzione. Per l'ex primo ministro, prima che il suo governo fosse rovesciato "con una cospirazione" il Pakistan era sulla buona strada e l'economia prosperava. (Inn)