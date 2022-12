Milano: Fontana, oltre 13 mila visitatori al 39 esimo piano di Palazzo Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un grande successo. Un’inizativa che riproporremo per dare la possibilità a tutti coloro che lo vorranno di ammirare dal tetto della Lombardia la bellezza di Milano e dell’intera regione”. Lo afferma il presidente Attilio Fontana, dopo aver appreso che - da mercoledì a domenica - oltre 13 mila persone sono salite al Belvedere del 39esimo di Palazzo Lombardia aderendo a una delle proposte lanciate dalla Regione in occasione delle festività natalizie. Proprio in vista del Natale, Regione Lombardia (che sul proprio sito internet comunica tutte le iniziative in programma in questi giorni) fa sapere di aver prorogato fino a domenica 18 dicembre l'iniziativa solidale del "Giocattolo sospeso". Obiettivo, consegnare un giocattolo all'ingresso N1 del Palazzo, per poi farlo avere come dono a tutti i bambini in vista del 25 dicembre. (Com)