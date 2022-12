Roma: sparatoria a Fidene, uccise 3 donne e 4 feriti, secondo triplice omicidio in meno di un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione di condominio si è trasformata in tragedia, questa mattina poco dopo le 9 a Fidene, quartiere di Roma con un uomo, Claudio Campiti, che ha aperto il fuoco contro i condomini. Tre le donne rimaste uccise: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. Altre quattro persone sono state ferite. Un uomo di 67 anni trasportato al policlinico Gemelli ferito al volto, una donna di 80 anni ferita al torace e ricoverata al policlinico Umberto I e una 50enne, la più grave, trasportata al policlinico Sant'Andrea con una ferita al cranio e operata d'urgenza. Un uomo di 65 anni è stato colto da malore ed è stato portato in stato di shock all'ospedale Pertini. A meno di un mese, la Capitale si ritrova a fare i conti con un secondo triplice omicidio, dopo quelli delle prostitute a Prati. Il presunto assassino, in stato di fermo, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, avrebbe fatto irruzione nel gazebo esterno al bar "Posto giusto" teatro della strage, in via Monte Giberto, aprendo il fuoco contro i presenti. (segue) (Rer)