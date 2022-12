Siria: comando centrale Usa, uccisi due membri dello Stato islamico nell'est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) "hanno condotto con successo un bombardamento in elicottero nella Siria orientale alle 02:57 ora locale dell'11 dicembre, uccidendo due membri dello Stato islamico tra cui Anas", un esponente della provincia siriana dello Stato islamico (Is) coinvolto in operazioni terroristiche. Lo riferisce un comunicato stampa del Centcom, secondo cui dalle prime valutazioni non si registrano vittime civili. "Gli Stati Uniti restano impegnati a contrastare la minaccia globale dell'Is in collaborazione con le forze locali. L'Is continua a perseguire un'agenda operativa aggressiva, compresi attacchi esterni che minacciano alleati e partner degli Stati Uniti nella regione e altrove", prosegue il comunicato stampa. “L'Is continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione. Questa operazione riafferma il costante impegno di Centcom per garantire la sconfitta permanente dell'Is", ha affermato Joe Buccino, portavoce di Centcom. "La morte di questi esponenti dell'Is interromperà la capacità dell'organizzazione terroristica di tramare ulteriormente e portare a termine attacchi destabilizzanti in Medio Oriente", ha concluso Buccino. (Lib)