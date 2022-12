Lega: Fedriga, nessuno mette in discussione segretario Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non c’è alcun congresso” in vista “e nessuno sta mettendo in discussione il segretario. Quando ci sono state criticità l’ho sempre fatto presente. Il dibattito interno è sempre positivo”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia ed esponente della Lega, Massimiliano Fedriga, a "Mezz'ora in più" su Rai3. E sul suo futuro ha aggiunto: “Ho le elezioni il prossimo e vorrei rimanere lì, non ho altre ambizioni. Nel mio partito i sindaci e i territori sono stati molto valorizzati in ambito politico”.(Rin)