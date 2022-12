Ue: Picierno su scandalo corruzione, totale collaborazione con inquirenti, “caso ripugnante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione ufficiale dell’Europarlamento è di assoluta collaborazione con le autorità giudiziarie rispetto allo scandalo corruzione emerso in questi giorni: “un caso che definire ripugnante è poco”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Paola Picierno, a "Mezz'ora in più". “I corruttori e i corrotti sono nemici della democrazia. La corruzione è l’antitesi dell’aspetto attraverso cui si servono le istituzioni”, ha detto Picierno. “La corruzione è sempre schifosa, soprattutto se lucra sui diritti umani o dei lavoratori, ma il Parlamento Ue si è dimostrato un’istituzione solida. Questo condizionamento è stato effettuato, ci hanno provato, ci sono dei corrotti che risponderanno dinnanzi alla legge, ma non ce l’hanno fatta”, come dimostra il respingimento della risoluzione sul Qatar, ha detto Picierno.(Res)