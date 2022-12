Roma: sparatoria a Fidene, prefetto Frattasi convoca per domani Comitato ordine e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, ha convocato per domani, alle 10.00, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, d'intesa con il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, per esaminare il grave episodio accaduto stamane a Fidene, nel corso del quale tre donne sono state uccise e altre persone ferite. "Le prime risultanze delle indagini hanno escluso comunque la riconducibilità del fatto a dinamiche criminali, sia riferite alla criminalità organizzata che a quella comune". (Com)