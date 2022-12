Ue: Picierno, serve regolamentazione a “porte girevoli” fra politica e interessi di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è “un tallone d’Achille” rispetto alla corruzione nelle istituzioni europee ma serve una regolamentazione alle “porte girevoli” fra politica e interessi di parte. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a "Mezz'ora in più". “C’è un tema che riguarda la regolamentazione, ovvero come regolamentiamo queste porte girevoli fra politica e interessi di parte”, ha detto Picierno. “Quando hai rappresentato le istituzioni, non puoi subito dopo, quando esaurisci la tua carriera nelle istituzioni, non puoi andare a occupare interessi di parte. questa cosa va regolamentata. A Bruxelles c’è un registro delle lobby, che registra i lobbisti autorizzati a parlare con i parlamentari”, ha detto Picierno.(Res)