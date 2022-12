Cultura: con oltre 100mila presenze chiude "Più libri più liberi", affluenza record per 600 incontri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione italiana editori (Aie), Ricardo Franco Levi, ha dichiarato: "Anche quest'anno la Fiera che organizziamo fin dal 2002 ha mostrato tutta la forza e la vitalità della piccola e media editoria italiana. Le code davanti alle sale, i corridoi pieni di giovani di fronte agli stand mostrano quanto l'offerta sia apprezzata soprattutto dalle nuove generazioni. Speriamo che tutto questo sia un'ulteriore spinta nei confronti di Governo e Parlamento per confermare la Carta Cultura per i diciottenni, dissipando così la grande preoccupazione per una sua cancellazione che ha attraversato tutta la Fiera". "Il nostro obiettivo era ritrovarci intorno alla comunità del libro dopo un anno in cui ci siamo sentiti persi, e siamo riusciti nell'intento. Posso affermare che è stata l'edizione più bella di sempre, con tanti incontri seguitissimi», ha detto Annamaria Malato, Presidente di Più libri più liberi. "Gli editori sono molto soddisfatti della presenza di pubblico e delle vendite, quindi ancora una volta Più libri più liberi si conferma come una delle manifestazioni più importanti del panorama dell'editoria italiana e internazionale". "Più libri più liberi si conferma tra i principali appuntamenti culturali del Paese: il successo di pubblico, il valore degli incontri, la capacità di alimentare il dibattito pubblico testimoniano la centralità di una manifestazione che è oggi un caso scuola in Europa. Abbiamo ospitato editori e intellettuali stranieri che sono rimasti sinceramente stupiti dal valore di questa manifestazione che nasce dalla proposta culturale dei piccoli e medi editori ma è oggi un patrimonio di tutti", ha spiegato il direttore della Fiera Fabio Del Giudice. (segue) (Com)