Cultura: con oltre 100mila presenze chiude "Più libri più liberi", affluenza record per 600 incontri (3)

Diego Guida, presidente del gruppo piccoli editori di Aie ringrazia "tutti quelli che hanno partecipato alla Fiera, e agli incontri professionali in particolare, molto partecipati e con numerose occasioni di aggiornamento, ma anche di confronto franco. Più libri più liberi è la casa dei piccoli e medi editori e, con la presenza di oltre 500 espositori, la larga partecipazione di ricercatori, operatori e studenti, un evento chiave del panorama culturale italiano in continua crescita. L'impegno da parte nostra è quello di continuare a valorizzare la manifestazione anche negli anni a venire". La curatrice del programma Silvia Barbagallo, dichiara: "il nutrito programma di Più libri più liberi e il suo successo sono la dimostrazione del grande valore della piccola e media editoria per questo Paese. Gli ospiti italiani e stranieri, a cominciare da Azar Nafisi, hanno raccontato le mille storie che attraversano il nostro presente, riuscendo ad agganciare la Fiera, e quindi Roma, al mondo". Chiara Valerio, curatrice del programma, dice: "il tema del prossimo anno sarà Nomi Cose Città Animali Fiori Piante perché, col gruppo di programma, abbiamo pensato a un gioco e a un elenco, a qualcosa da sfogliare, come si sfogliano i libri. È una fiera fatta con gli editori e per gli editori, da lettori e lettrici per lettori e lettrici. Dobbiamo cambiare tutti i nomi di tutte le cose, ha detto Paul B. Preciado, in apertura di Fiera, e chi più degli editori può contribuire a pensare un mondo nuovo con nomi nuovi che creino più spazi per tutti. Le cose, insieme alle parole, sono ciò che ci differenzia dagli animali non umani, le città sono luoghi da ripensare, gli animali, i fiori e le piante sono ciò insieme a cui viviamo, è possibile una Terra senza esseri umani ma non senza piante e dunque perché non dirlo? Mancherebbero i funghi, ma le case editrici fanno proprio questo, pubblicano ciò che ancora non c'è".