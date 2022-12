Cultura: con oltre 100mila presenze chiude "Più libri più liberi", affluenza record per 600 incontri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione fra gli espositori che in quest'edizione hanno registrato ottimi risultati di vendita. Merito anche della massiccia partecipazione delle scuole provenienti da tutta Italia. Fin dal primo giorno Tunué ha registrato un boom di vendite: grazie alla presenza di migliaia di ragazzi alcuni titoli presentati in Fiera sono andati esauriti. Dato confermato da Laterza che esprime molta soddisfazione per l'aumento delle vendite, che hanno visto un incremento rispetto agli anni precedenti. Per gli editori la Fiera si è rivelata anche una fruttuosa occasione per coltivare relazioni con interessanti ricadute professionali, come confermato da Edt. Tutto esaurito anche per gli eventi di Treccani Libri che riporta una straordinaria attenzione del pubblico per il proprio catalogo e un aumento del 20 per cento delle vendite. Un'edizione ricca sia in termini di pubblico che di fatturato anche secondo Historica. La forte ricaduta positiva sugli acquisti data dalle presentazioni in Fiera è sottolineata anche da Fandango, che conferma l'ottima performance dei propri titoli. Si conferma anche quest'anno il successo del Rights Centre, allestito nel cuore della Nuvola, al Livello N5, che ha ospitato 35 operatori stranieri, in una serie di incontri one-to-one con gli editori italiani. Fermento anche nel Business Centre, al Piano Forum, dove si sono svolti con successo ben 30 incontri professionali. Il Centro è stato curato negli allestimenti interni da Gino Piardi e Maria Stella Folcando. Hanno contribuito ad arredare la Lounge "Le Tele di Sergio Perrero" dalla collezione privata di Pietro Tassi presidente della Tisettanta; l'iconico "NU•OVO" personalizzato per AIE, una cellula abitativa polifunzionale da attrezzare a piacimento distribuito da DGM di Giussano; Unopiu' azienda italiana leader e punto di riferimento del mercato outdoor in Europa. (segue) (Com)