Cultura: con oltre 100mila presenze chiude "Più libri più liberi", affluenza record per 600 incontri (5)

24 luglio 2021

- Affollatissimi anche i molti appuntamenti del programma professionale. Molto partecipato soprattutto l'importante incontro tra Ricardo Franco Levi, presidente di Aie e Commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell'Italia a Francoforte 2024, Juergen Boos, Presidente e Ceo della Fiera del Libro di Francoforte, e Jean-Baptiste Passè, direttore del Festival du livre de Paris. All'incontro, tenuto in occasione della partecipazione dell'Italia come Paese ospite d'onore, nel 2023, al Festival del libro di Parigi e l'anno dopo, nel 2024, alla Fiera Internazionale del libro di Francoforte, era presente anche l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling. "Più libri più liberi", la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria promossa e organizzato dall'Associazione Italiana Editori (Aie), è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Camera di Commercio di Roma e da Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, Atac Azienda per i trasporti capitolina, Eur SpA e si avvale della Main Media Partnership di Rai e con il Giornale della Libreria. Più libri più liberi partecipa ad Aldus Up, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europa Creativa. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Silvia Barbagallo e Chiara Valerio. (Com)