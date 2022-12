Energia: Rampelli (Fd'I), accelerare su fotovoltaico ed eolico ma in aree non impattanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accelerazione sullo sfruttamento dell’energia - dal sole e dal vento - con un assenso incondizionato ai pannelli senza nulla osta, ma solo nelle aree degradate, in quelle industriali o sulle reti stradali, autostradali e ferroviarie in corrispondenza delle zone urbanizzate così come per le pale eoliche ma nelle aree marine a 10 miglia dalla costa". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Una norma - ha aggiunto - che deve accompagnarsi al totale divieto di consumare aree ancora inviolate, zone agricole e paesaggio compreso quello a ridosso della costa, in quanto rientrante immediatamente nelle prescrizioni costituzionali che, all’art. 9, ne prevedono la salvaguardia". Rapelli ha poi accolto favorevolmente "l'intenzione del sottosegretario Sgarbi di costituire un gruppo di lavoro interministeriale tra Agricoltura, Cultura e Ambiente, per rinnovellare i criteri selettivi con cui si giudica l’idoneità dei luoghi per le installazioni. Desta invece sconcerto la quasi unanime, a tratti imbarazzante, adesione delle associazioni ambientaliste che dovrebbero essere in prima linea in questa battaglia. Vuoi vedere che più di qualcuna è sovvenzionata da grandi imprese interessate? Per fortuna in questo 'panorama' desolante e surreale spicca la voce solitaria di Italia Nostra", ha concluso.(Rin)