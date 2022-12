© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialdemocratici europei sono pronti a porsi come parte civile nel caso di corruzione che coinvolge Eva Kaili. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a "Mezz'ora in più". "Siamo pronti a porci come parte lesa", ha detto. “Sono casi insopportabili”, ha aggiunto Picierno, anche “quando riguardano la mia parte politica”. (Res)