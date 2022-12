© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non “bisogna fare di tutta l’erba un fascio” sulle Ong: bisogna evitare le strumentalizzazioni. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a "Mezz'ora in più". "In Italia e in Belgio ci sono regole diverse: in Italia c'è un registro, mentre in Belgio no. Ma la questione è non strumentalizzare, anche in questo caso serve una regolamentazione", ha detto Picierno. (Res)