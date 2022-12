Bangladesh: sette deputati dell'opposizione si dimettono e chiedono di sciogliere il parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di sette deputati del Partito nazionalista del Balgladesh (Bnp), principale partito di opposizione, hanno presentato oggi le loro dimissioni al presidente del parlamento, chiedendo nuove elezioni sotto un governo neutrale e lo scioglimento del parlamento esistente. “Abbiamo presentato le nostre dimissioni allo speaker in linea con la decisione del partito. È una sfiducia nei confronti del governo”, ha detto ai giornalisti il segretario per gli affari internazionali del Bnp, Rumeen Farhana, precisando che il partito ha presentato una richiesta in dieci punti. Dei sette dimissionari, cinque erano presenti, mentre gli altri due avevano dato delega ai colleghi di rinunciare a loro nome.In seguito alle dimissioni, il presidente del parlamento ha dichiarato vacanti cinque dei sette seggi del partito di opposizione, mentre sul caso dei due assenti si esprimerà più tardi. Secondo la normativa vigente, le elezioni suppletive per nominare i titolari dei seggi vacanti si terran no entro 90 giorni, dopo che il parlamento ha emesso una notifica ufficiale sulle dimissioni. Nel 2018, il Bnp ha vinto sette dei 350 seggi totali nell'undicesimo parlamento del paese, che ha 50 seggi riservati alle donne. (segue) (Res)