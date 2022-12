Legge Bilancio: Orlando (Pd), rappresenta Paese senza tutele e con maggiore precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni alla Camera è iniziata la discussione sulla manovra del governo Meloni che rappresenta una idea di Paese senza tutele e con maggiore precarietà per i giovani, per le donne e per tutti i lavoratori. Si tratta di una impostazione ideologica che punta a far ritornare quella 'italietta' che aveva al centro del proprio modello competitivo la svalutazione del lavoro". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Andrea Orlando. "Ho presentato alcuni emendamenti significativi su cui fare battaglia nei prossimi giorni come Partito Democratico, come forza di sinistra che mette al centro il riscatto del lavoro e le politiche salariali", aggiunge. L'ex ministro del Lavoro punta ad introdurre già con la legge di bilancio "il salario minimo legale, che derivi dai contratti di settore comparativamente più rappresentativi e comunque con un salario orario non inferiore a 9,50 euro orari". Con un'altra si propone "di ripristinare, nel rispetto appunto delle recenti sentenze della Corte Costituzionale, le tutele dell'articolo 18, abolendo quindi in parte il Jobs Act, per i lavoratori di aziende sopra i 15 dipendenti e di rafforzare la protezione per lavoratori di imprese sotto i 15 dipendenti", prosegue l'ex minsitro. Infine un altro emendamento propone "di prevedere che i benefici pubblici (incentivi, semplificazioni, etc) vadano solo ad aziende che applichino il contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative e che non sia scaduto. Per coloro che hanno il Ccnl scaduto é prevista una indicizzazzione Ipca automatica per il primo anno, per sostenere la dinamica dei salari, il rinnovo dei contratti e il contrasto a quelli pirata", conclude Orlando. (Rin)