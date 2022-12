Città metropolitana Roma: apre al pubblico Palazzo Pecci nel Comune di Carpineto Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre al pubblico Palazzo Pecci nel Comune di Carpineto Romano. Per l'occasione è stato presentato il libro "Papa Leone XIII – Poeta" all'interno della Sala Quadra degli antenati, uno dei posti più prestigiosi della casa natale di Papa Leone XIII. "Una giornata importante per la Comunità di Carpineto Romano, comunità sempre attenta alla cultura. Sono stato felice di portare i saluti del sindaco Roberto Gualtieri, promotore di politiche a sostegno del nostro patrimonio pubblico. Ringrazio il sindaco, Stefano Cacciotti e tutta l'Amministrazione comunale, per aver coinvolto la Città metropolitana a questo storico evento", dichiara Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma. (Com)