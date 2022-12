Spagna-Italia: domani assegnazione "Premio Tiepolo" a Bogas (Endesa) e Ferraris (Fs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati di Endesa e del gruppo Ferrovie dello Stato, rispettivamente José Bogas e Luigi Ferraris, riceveranno domani il "Premio Tiepolo" in riconoscimento del loro "importante contributo" allo sviluppo delle relazioni economiche tra Spagna e Italia. L'evento si svolgerà presso l'ambasciata d'Italia a Madrid, riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Bogas è l'amministratore delegato di Endesa, società leader nel settore elettrico spagnolo e secondo operatore del mercato elettrico in Portogallo. Luigi Ferraris è amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, il più grande gruppo infrastrutturale in Italia, leader nel trasporto ferroviario di passeggeri e merci. La giuria del premio ha voluto sottolineare il contributo di entrambe le personalità allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni economiche tra Spagna e Italia. Il Premio Tiepolo, assegnato congiuntamente dalla Camera di commercio e dell'industria italiana per la Spagna (Ccis) e dalla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), celebra quest'anno la sua 25ma edizione. Nelle precedenti edizioni del Premio Tiepolo sono state premiate personalità come José Manuel Entrecanales (Acciona), Francesco Starace (Enel), Antonio Llardén (Enagás), Marco Alverá (Snam), Antonio Hernández Callejas (Ebro Foods), Luigi Lana (Reale Group), Antonio Huertas (Mapfre) o Urbano Cairo (Rcs Mediagroup). (Spm)