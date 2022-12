Egitto-Nord Macedonia: colloquio fra ministri Esteri, sviluppare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato al Cairo l’omologo macedone Bujar Osmani con cui ha discusso di cooperazione bilaterale. I due ministri hanno tenuto una conferenza stampa al termine della loro sessione di discussione, sottolineando che i colloqui hanno riguardato il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra Egitto e Macedonia del Nord, in particolare la cooperazione tra i paesi del Gruppo dei partner mediterranei dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e della presidenza macedone di quest’organizzazione. Shoukry ha sottolineato che c'è interesse a continuare il coordinamento tra i due Paesi e una forte volontà politica di sostenere e rafforzare la cooperazione bilaterale. Il ministro egiziano, inoltre, ha annunciato la volontà di riprendere il dialogo regolare tra i due Paesi e rivedere il quadro giuridico che regola le relazioni, aggiungendo che accetterà l'invito ricevuto dal ministro degli Esteri della Macedonia a recarsi in visita a Skopje. (segue) (Cae)