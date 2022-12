Egitto-Nord Macedonia: colloquio fra ministri Esteri, sviluppare relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord ha confermato che si sono svolti colloqui franchi e chiari con l'Egitto al fine di sostenere le amichevoli relazioni bilaterali tra le due parti. "Ci siamo impegnati insieme a rafforzare le relazioni e cercare migliori opportunità per sviluppare queste relazioni, soprattutto mentre cerchiamo di rafforzare i rapporti con i Paesi del bacino del Mediterraneo, e l'Egitto è un partner chiave nelle questioni del Mediterraneo", ha detto Osmani. L'Egitto gioca un ruolo importante nelle sfide alla sicurezza globale ed è un attore importante nella creazione di equilibri nella regione, ha aggiunto Osmani, sottolineando la necessità di una comunicazione diretta con le camere di commercio per espandere le relazioni commerciali, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari e agricoli. (Cae)