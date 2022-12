Pakistan: forze di sicurezza afghane sparano al confine in Belucistan, almeno sei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono state uccise e altre 17 sono rimaste ferite oggi in Belucistan, al confine con l'Afghanistan, dopo che le forze di sicurezza afghane hanno aperto il fuoco sui civili pakistani a Chaman. Lo riferisce l'agenzia pakistana "Samaa", aggiungendo che le vittime sono state trasferite in ospedale mentre le autorità di polizia e della sicurezza locali hanno transennato l'area. La sparatoria è stata confermata dal Servizio per le pubbliche relazioni dell'esercito pakistano, il quale ha denunciato un'aggressione transfrontaliera e precisato che nell'attacco è stata utilizzata artiglieria pesante. (Inn)