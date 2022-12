Ue: Tajani da stasera a Bruxelles per Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitta agenda di incontri per il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, che sarà oggi e domani, 11 e 12 dicembre 2022, a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea e ad altri appuntamenti istituzionali. Come si legge in una nota della Farnesina, i ministri degli Esteri dei 27 si incontreranno infatti già questa sera, su iniziativa della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, per una riunione del board del Global Gateway, la strategia europea per promuovere con i paesi partner connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il mondo. I lavori del Consiglio Affari Esteri, presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, prenderanno il via lunedì 12 dicembre. È previsto uno scambio di opinioni sull'aggressione russa contro l'Ucraina e sull'Iran. Nell'ambito dei temi di attualità, i ministri dei 27 discuteranno della situazione in Moldova, di vicinato meridionale e di Tunisia, di diritti umani e dello stato di attuazione del Piano di Azione Ue sulle conseguenze del conflitto in Ucraina. (segue) (Com)