Ue: Tajani da stasera a Bruxelles per Consiglio Affari esteri (2)

- Il vice presidente Tajani interverrà alla sessione di apertura della cerimonia di lancio delle "Team Europe Initiatives" migratorie lungo la rotta del Mediterraneo centrale e quella dell'Atlantico e del Mediterraneo Occidentale. L'Italia ne è principale promotore insieme a Francia e Spagna, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento dei progetti di Commissione europea e Stati membri nei principali Paesi di origine e transito dei flussi migratori. A margine del Consiglio Affari esteri è prevista anche la ministeriale Ue-Partenariato orientale, alla quale sono stati invitati i ministri degli Esteri Ue e le loro controparti di Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. La discussione costituirà un'occasione per riflettere sul futuro del Partenariato, sulle sfide in materia di sicurezza e sulle conseguenze per l'intera regione della guerra russa contro l'Ucraina. Il vice ptesidente Tajani interverrà in tale occasione anche a nome Austria, Irlanda e Slovenia. (Com)