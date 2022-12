Energia: Birnbaum (E.On), investire sulle reti per gestire aumento produzione da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spinta dell'energia rinnovabile in Europa sarà un "grosso errore" a meno che non aumentino in modo significativo gli investimenti nella rete elettrica per far fronte ai disallineamenti tra domanda e offerta. Lo afferma l'amministratore delegato di E.On, Leonhard Birnbaum, che il mese scorso ha assunto la carica di presidente di Eurelectric, l'ente europeo dell'industria elettrica. Interpellato dal quotidiano britannico “Financial Times”, Birnbaum ha affermato che l'installazione accelerata di turbine eoliche e pannelli solari in tutta l'Ue mentre il blocco cerca di svezzarsi dai combustibili fossili russi sta creando colli di bottiglia cui la rete, per come è progettata, non è in grado di fronteggiare. Per sostenere il rapido aumento delle rinnovabili, Eurelectric stima che gli investimenti nella rete debbano aumentare tra il 50 e il 70 per cento per raggiungere i 34- 39 miliardi di euro l'anno entro il 2030. "Se acceleriamo con le rinnovabili, dobbiamo accelerare con la rete", ha affermato Birnbaum. "Se acceleriamo solo le rinnovabili, stiamo commettendo un grosso errore". (segue) (Rel)