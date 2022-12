Energia: Birnbaum (E.On), investire sulle reti per gestire aumento produzione da rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'Europa disponga di reti elettriche “giovani” e generalmente più resilienti rispetto agli Stati Uniti, ha affermato l’Ad di Eon, la capacità di riserva progettata per compensare le carenze quando il tempo non è ottimale per sfruttare le fonti rinnovabili è stsata esaurita dal numero di turbine eoliche e pannelli solari che sono stati messi in funzione da quando è iniziata la guerra in Ucraina. “Abbiamo aggiunto energie rinnovabili, spesso esaurendo le riserve che tradizionalmente avevamo in rete (…) Abbiamo costruito un sistema con molte riserve. Ma ora la riserva è sparita", ha detto Birnbaum. (Rel)