Regno Unito: imposte restrizioni all’acquisto di Xre Alpha da società statale cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese, l’Energia, e le attività industriali del Regno Unito, Grant Shapps, ha imposto restrizioni all'acquisizione di Xre Alpha, una piccola società di comodo legata alla produzione di energia, da parte di una società statale cinese. Come riferisce il quotidiano “The Telegraph”, il timore del governo è che la Cina possa acquisire delle informazioni classificate britanniche attraverso quest’operazione. La direttiva pubblicata dal ministero è stata adottata con nuovi poteri entrati in vigore nel gennaio del 2022 che consente al governo un maggiore controllo sugli investimenti esteri. La direttiva, inoltre, afferma che l'acquisizione del 90 per cento da parte di China Power International Holding di Xre Project Alpha, la società madre di Xre Alpha con sede a Hong Kong, pone un rischio per la sicurezza nazionale in relazione al sistema elettrico. (segue) (Rel)