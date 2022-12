Regno Unito: imposte restrizioni all’acquisto di Xre Alpha da società statale cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento, di fatto, limita le informazioni che possono essere condivise con il nuovo proprietario cinese di Xre Alpha e limita la gestione di alcuni servizi agli operatori approvati dal governo. Xre Alpha è stata fondata lo scorso anno da Xing Jin, un uomo d'affari di 48 anni che è anche direttore e azionista di XRenewable con sede a Londra, una società che sviluppa software per l'industria energetica. I documenti depositati presso la Companies House mostrano che Xre Alpha è considerabile attualmente come una società dormiente con un patrimonio di una sterlina. Il governo britannico ha iniziato ad assumere una posizione molto più dura sull'acquisizione da parte della Cina di attività tecnologiche e risorse energetiche dopo anni in cui ha consentito che tali operazioni procedessero liberamente. (Rel)