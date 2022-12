© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vigili del fuoco al lavoro nel comune di Nemi per il recupero di due cani caduti in un dirupo all'interno del bosco, nei pressi del Tempio di Diana. Una volta sul posto i pompieri hanno raggiunto e tranquillizzato gli animali che successivamente sono stati recuperati in buone condizioni e riaffidati alle proprie padrone. (Rer)