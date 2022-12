Pnrr: Gentiloni, scarso assorbimento fondi Ue conferma che questa è un'occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Paesi che in termini assoluti riceveranno più fondi – la Spagna e l’Italia – sono quelli che hanno registrato il tasso di assorbimento delle risorse europee più lento: per questo motivo il Pnrr è un’occasione. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più". “L’algoritmo che ha distribuito le risorse in base ai vari Paesi teneva conto di questo e ha premiato di più l’Italia o la Spagna, piuttosto che i Paesi Bassi o il Lussemburgo”, ha detto Gentiloni. (Res)