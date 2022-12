Roma: sparatoria a Fidene, donna gravissima al Sant'Andrea, operata ora in prognosi riservata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea è giunta in condizioni generali gravissime una donna coinvolta nella sparatoria di Colle Salario. "Sono state effettuate tempestivamente le indagini diagnostiche ai fini di una completa valutazione clinica e successivamente è stata posta indicazione al trattamento chirurgico. L'intervento è terminato alle 13.45 e la paziente è stata trasferita in rianimazione con prognosi riservata", si legge nel bollettino medico dell'Aou Sant'Andrea. (Com)